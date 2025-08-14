João Veríssimo nomeado para 4.º árbitro para jogo da 2.ª Liga

O árbitro João Veríssimo, natural de Almeirim, foi nomeado como 4.º árbitro para o jogo da 2.ª Liga entre o SC Farense e o SCU Torreense, agendado para domingo, dia 17 de agosto, pelas 11h00.

A equipa de arbitragem é composta por Flávio Lima (árbitro principal), Vítor Aires e Filipe Gomes (assistentes), João Veríssimo (4.º árbitro), Manuel Oliveira (VAR) e Tiago Leandro (AVAR).

A nomeação foi divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol no seu portal oficial.

João Veríssimo cumpre a sua 15.ª época como árbitro de futebol.