PARA HOJE / 15.AGO

Será que não vemos que criámos um mundo plastificado, descartável, feito de imagem, de sucesso fácil, um pouco histérico e superficial, convencidos de que temos direito a tudo sem qualquer esforço? E o que é que esse mundo de mentira produziu? Pessoas muito frágeis que à primeira dificuldade desistem, desanimam, entram em depressão, pessoas infantis que não se aceitam a si próprias.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

