PS formaliza entrega das listas

Joaquim Catalão liderou a comitiva do Partido Socialista que no dia 8 agosto formalizou, no tribunal de Almeirim, a entrega das listas aos vários orgãos que concocrrem nas eleições autárquicas de outubro.



“Demos mais um passo enquanto GenteQueFaz! Entregámos oficialmente as listas da nossa candidatura às eleições autárquicas de 12 de outubro. Este é o resultado de muito trabalho, dedicação e compromisso com o futuro de Almeirim. Temos uma equipa preparada para ouvir, agir e concretizar. Juntos, vamos construir um concelho ainda melhor para todos”, escreveu Joaquim Catalão nas redes sociais.



Os partidos e movimentos independentes que vão concorrer às próximas eleições autárquicas têm que cumprir, o prazo legal para a entrega das listas de candidatos junto dos tribunais competentes. Esta formalidade marca uma das fases mais importantes do calendário eleitoral, garantindo a verificação e validação de todos os nomes que integram as candidaturas.



No tribunal de Almeirim foram entregues as listas para os diferentes órgãos autárquicos — Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia.

Após a receção, cabe ao juiz e aos serviços de apoio analisar se as listas cumprem todos os requisitos legais, desde a elegibilidade dos candidatos até à correta apresentação da documentação exigida.



Caso sejam detetadas irregularidades, os partidos ou movimentos têm um prazo curto para proceder a correções.



