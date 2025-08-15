Volta a Portugal na região: Saiba horas e locais de passagem dos corredores

A Guarda Nacional Republicana irá realizar operações de segurança e controle de tráfego durante a 8ª etapa da 86ª Volta a Portugal, que liga Ferreira do Zêzere a Santarém. Essas ações visam garantir a proteção dos atletas e de todos os cidadãos ao longo do percurso, promovendo uma competição segura e organizada para todos os envolvidos.



Confira aqui locais e horas da passagem dos corredores.

Percurso e horários previstos:

Ferreira do Zêzere – Partida (12h45)

Tomar – N110, IC9 (13h00-14h00)

Sardoal – N2 / N3 (13h30-13h50)

Abrantes – N2, N3 (14h00-15h00)

Rossio ao Sul do Tejo (14h10-14h20)

Constância – N3 (14h20-14h30)

Vila Nova da Barquinha – N3 (14h30-14h40)

Entroncamento – N3 (15h00-15h20)

Torres Novas – N243, (15h10-15h30)

Golegã – N243 (15h20-15h40)

Chamusca – N118 (15h40-15h55)

Alpiarça – N118 (15h50-16h05)

Almeirim – N118 / N114 (16h00-16h15)

Santarém (1.ª passagem) – N3, N365, Ponte D. Luís I (16h00-16h20)

Cartaxo – N114-2 (16h30-17h30)

Santarém (Meta final) – Av. D. Afonso Henriques (16h50-18h00)