“A evolução que temos tido enche-nos de orgulho”



Pedro Figueiredo é o rosto do Espaço Condomínio, uma empresa que nasceu em 2004 com poucos colaboradores e que hoje emprega mais de 110 pessoas. Nesta conversa com O ALMEIRINENSE, ficamos também a conhecer o lado mais pessoal do empresário.

Começava por lhe pedir que me recordasse como e quando nasceu o Espaço Condomínio.

O Espaço Condomínio, designação comercial da empresa ECGL, teve início em 2007. No entanto, a nossa história começou um pouco antes, em 2004, quando a minha esposa começou a trabalhar numa empresa familiar ligada à gestão de condomínios, que mais tarde acabámos por adquirir. Nessa altura, contava apenas com dois a quatro funcionários a meio tempo. Hoje, temos mais de 115 colaboradores. É uma evolução que nos enche de orgulho.

Que balanço faz destes anos?

O balanço é extremamente positivo. É muito gratificante olhar para trás e ver o percurso que fizemos. Evoluímos bastante, quer ao nível dos meios técnicos, da maquinaria, das técnicas de limpeza, quer da organização interna. Tudo isso foi conquistado com muito esforço e dedicação ao longo dos anos.

Quais foram os maiores desafios por que passaram?

Os nossos maiores desafios sempre estiveram ligados ao compromisso com os nossos colaboradores e fornecedores. São eles a base do nosso negócio e, por isso, é essencial manter relações sólidas, de confiança e de responsabilidade com todos.

E quais são os principais desafios atualmente?

Atualmente, enfrentamos dois grandes desafios. Por um lado, a escassez de mão de obra qualificada, o que nos obriga a investir cada vez mais na formação – não apenas técnica, mas também comportamental – para garantir equipas competentes e motivadas. Por outro lado, os elevados encargos fiscais representam um peso significativo para as empresas, dificultando muitas vezes o investimento e o crescimento sustentável. É um obstáculo constante que exige uma gestão financeira muito rigorosa.

As áreas de negócio têm crescido?

Sim, especialmente na área das limpezas industriais. Temos investido bastante em maquinaria pesada, como lavadoras e varredoras de grande porte, e contamos com equipas especializadas para esses serviços. Isso tem-nos permitido crescer de forma sustentada neste segmento.

Estão hoje mais vocacionados para as limpezas do que para a gestão de condomínios?

Sem dúvida. O nosso core business atual são as limpezas — industriais, comerciais, no setor da saúde (lares, clínicas), bem como limpezas finais de obra. Continuamos a atuar na gestão de condomínios, mas é nas limpezas que temos maior expressão e know-how.

A certificação também tem um papel importante na empresa?

Sim, muito importante. A certificação ajudou-nos a “arrumar a casa” e a estruturar a empresa com maior rigor. Desde 2017, somos certificados em três normas: Ambiente, Qualidade e Segurança. Isso obriga-nos a seguir procedimentos exigentes e a manter padrões elevados. A certificação traz-nos credibilidade e confiança, tanto interna como externamente.

Quantos colaboradores têm atualmente? Também sentem a falta de mão de obra?

Atualmente, temos mais de 115 colaboradores. E sim, tal como referi, sentimos bastante a falta de mão de obra qualificada. Por isso, investimos constantemente na formação e na retenção de talento.

“A pesca é a melhor forma de recarregar energias”

Num registo mais pessoal, Pedro Figueiredo considera-se “uma pessoa lutadora e responsável. Alguém que trabalha com dedicação, que valoriza o esforço coletivo e que acredita que o sucesso só se constrói com persistência e sentido de responsabilidade.”

Nos poucos tempos livres, o empresário revela que gosta “muito de pesca embarcada — é o meu grande escape e a melhor forma de recarregar energias. Também costumo jogar padel, correr e ir ao ginásio. São atividades que me ajudam a manter o equilíbrio físico e mental.”

No campo musical, prefere blues e jazz, géneros que lhe transmitem tranquilidade e o ajudam a desligar-se do ritmo acelerado do dia a dia.

Já na leitura, opta por acompanhar diariamente as notícias, especialmente sobre economia e atualidade.