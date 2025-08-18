O partido Chega entregou esta segunda-feira, dia 18 agosto, no tribunal as listas para concorrer nas eleições autárquicas de outubro.
Um contratempo na comitiva do Chega Almeirim não permitiu que a comunicação social estivesse presente, mas mesmo assim O ALMEIRINENSE sabe que à Câmara, Inês Graça é a segunda da lista e Flávio Areias o número três.
Flávio Areias assume ainda o papel de candidato à Assembleia Municipal.
O prazo para formalização das listas terminou esta segunda-feira.
Últimas:
Chega entrega listas. Saiba que são os candidatos
Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória dias 20, 22, 23, 24 e 25 de agosto
Despiste provoca um ferido na Estrada do Campo
Autoridades intensificam fiscalização à condução sob o efeito do álcool
NERSANT abre inscrições para formação de formadores
Jornadas celebram 40 anos do Hospital Distrital de Santarém
PARA HOJE / 18.AGO
PARA HOJE / 17.AGO
Homem encontrado morto em casa
No tempo em que os olhos até comiam, por Augusto Gil
PARA HOJE / 16.AGO
Fogos: Ajuda de Malta vai ficar em Almeirim
“A evolução que temos tido enche-nos de orgulho”
Confraria de Almeirim quer Festival da Sopa da Pedra mais acolhedor e familiar
Noite Branca regressa a Almeirim
PS formaliza entrega das listas
“Como posso dormir fora de casa se me descuido e molho a cama de noite?…”
José Rodrigues só cai nas meias finais do quadro B no Mundial de Veteranos
“Pretendo dedicar-me mais à família e descansar”
O partido Chega entregou esta segunda-feira, dia 18 agosto, no tribunal as listas para concorrer nas eleições autárquicas de outubro.