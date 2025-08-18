Chega entrega listas. Saiba que são os candidatos

O partido Chega entregou esta segunda-feira, dia 18 agosto, no tribunal as listas para concorrer nas eleições autárquicas de outubro.



Um contratempo na comitiva do Chega Almeirim não permitiu que a comunicação social estivesse presente, mas mesmo assim O ALMEIRINENSE sabe que à Câmara, Inês Graça é a segunda da lista e Flávio Areias o número três.



Flávio Areias assume ainda o papel de candidato à Assembleia Municipal.



O prazo para formalização das listas terminou esta segunda-feira.