UCC Almeirim-Alpiarça promove ação educativa a jovens em situação de vulnerabilidade

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) Almeirim-Alpiarça promoveu, no passado dia 13 de agosto, a atividade educativa “Cuidar-me é Fixe!”, integrada na temática “Mens Sana in Corpore Sano”.

A iniciativa, desenvolvida em colaboração com o projeto CLDS 5G Incluir+ Alpiarça, contou com a participação de 15 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que integram as respostas deste projeto, e teve como objetivo sensibilizar para a importância da higiene pessoal, do bem-estar físico e da saúde mental.

A sessão foi dinamizada pelos enfermeiros Ana Luísa Rocha e Tiago Barbosa, que abordaram boas práticas e estratégias para a promoção de hábitos de vida saudáveis.

