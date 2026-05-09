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Nos dias 30 e 31 de maio vai decorrer a próxima Campanha de Recolha de Alimentos para o Banco Alimentar em Supermercados e Superfícies Comerciais. “Guarde já estes dias para estar connosco neste enorme desafio!! A Força está nas Pessoas”, apela coordenador local do Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém.

Neste sentido, a organização regional apela a todos os que possam colaborar nesta ação que se resume a duas horas da vossa disponibilidade, num desses dois dias.



Nas últimas campanhas existiu dificuldade em “recrutar” voluntários para esta iniciativa que através do BA e de instituições de Almeirim (FAC, Santa Casa da Misericórdia, Centro Paroquial de Bem Estar Social, Associação ProAbraçar, etc.) beneficia tantas famílias carenciadas.

Os voluntários individuais ou famílias poderão fazer o favor de se inscreverem a partir do formulário cujo link se encontra aqui. Recolha de Alimentos – Banco Alimentar – 30 e 31 de maio de 2026 – Preencher o formulário