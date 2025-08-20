Almeirim recebe ação dedicada às demências e aos cuidados de qualidade

O Cineteatro de Almeirim vai acolher, no próximo dia 19 de setembro, a primeira ação do ciclo de capacitação “Cuidados de Excelência nas Demências”, uma iniciativa promovida pela Alzheimer Portugal, em parceria com o Instituto da Segurança Social.

O encontro tem como objetivo promover uma nova cultura de cuidados dirigida às pessoas com demência e a todos os cuidadores, de forma a sensibilizar a população para a importância da qualidade, dignidade e humanização no acompanhamento.

A partir das 9h30, o programa arranca com a receção aos participantes e a sessão de abertura da campanha “Todos Temos Direito – Cuidados de Excelência”. Segue-se a exibição do filme “A Mãe”, que retrata a vivência da demência, e um painel de debate com especialistas, que vão refletir sobre a excelência nos cuidados a partir de diferentes perspetivas.

Da parte da tarde, vão ser dinamizadas duas sessões temáticas intituladas “Todos Temos Direito a Ser Bem Cuidados” e “Todos Temos Direito a Cuidar Bem”, centradas no direito das pessoas com demência a cuidados adequados e no fortalecimento das equipas cuidadoras. O encerramento da iniciativa está previsto para as 17h30.

A participação é gratuita, mas exige inscrição prévia através do formulário disponível online. As vagas são limitadas à capacidade do espaço.