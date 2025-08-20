Sessões de cinema estão de volta ao Cineteatro de Almeirim

As sessões de cinema regressam ao Cineteatro de Almeirim já no primeiro fim de semana de setembro, com uma programação pensada para diferentes públicos e idades.

Na sexta-feira, dia 5 de setembro, às 21h30, vai ser exibido o filme “Naked Gun: Aonde É Que Pára a Polícia?”, uma comédia de ação classificada para maiores de 12 anos, com 80 minutos de duração. Os bilhetes têm o custo de 2 euros por pessoa.

No sábado, dia 6 de setembro, o dia vai ser dedicado a duas sessões distintas. Às 17h00, os mais novos vão poder assistir a “Smurfs: O Grande Filme”, um filme de animação recomendado para maiores de 6 anos, com 92 minutos de duração. O preço do bilhete é de 1 euro.

Mais tarde, às 21h30, será a vez da comédia portuguesa “Pátio da Saudade”, com duração de 1h30, classificação para maiores de 12 anos e bilhetes a 2 euros.

Os bilhetes estão disponíveis na Tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim até uma hora antes das sessões e na bilheteira do Cineteatro.