Jaume Ruiz vence em Almeirim na 1ª etapa da Volta a Portugal de Cadetes

A história da 17.ª Volta a Portugal de Cadetes começou a escrever-se em castelhano, com o jovem Jaume Ruiz (Infinobras-Grupo Sime) a vencer a primeira etapa ao sprint, em Almeirim.

A primeira tirada da prova arrancou de Santarém rumo a Almeirim, num total de 77,9 quilómetros praticamente planos, marcados por duas metas volantes (Alpiarça e Almeirim) e uma contagem de montanha de terceira categoria (Paço dos Negros, km 45,5).

A corrida desenvolveu-se a grande velocidade – média superior a 44 km/h – e quase sempre com pelotão compacto, apesar das várias tentativas de fuga ao longo do percurso. Francisco Cardoso (Academia Efapel de Ciclismo) destacou-se na primeira meta volante, Xavier Pérez (Juanginer – Ulevel – Vitaldinsport) na contagem de montanha do dia e Vicent Andrés (Juanginer – Ulevel – Vitaldinsport) na segunda meta volante.

O ritmo acelerou novamente na aproximação à meta, com vários ataques. No entanto, estava destinada uma chegada ao sprint, que se confirmou. Aí, Jaume Ruiz foi o mais forte, ao fim de 1h45m35s, seguido de Simão Pedrosa (Tensai/Sambiental/Santa Marta) e do companheiro Borja Giménez, segundo e terceiro classificados.

“Foi uma etapa muito rápida, com várias quedas. Conseguimos escapar às quedas, posicionei-me na frente nos últimos quilómetros e consegui vencer. Esta prova é um dos principais objetivos da temporada, preparámo-nos muito bem e vamos tentar segurar a camisola amarela”, destacou o vencedor.

Nas contas da classificação geral, Jaume Ruiz assumiu a liderança com dois segundos de vantagem sobre Simão Pedrosa e seis sobre Borja Giménez. Nas restantes classificações, Xavier Pérez comanda a montanha, Simão Pedrosa os pontos e Aaron Rodriguez (Club Ciclista Ponteareas) é o melhor cadete de primeiro ano.

A equipa Academia Ciclismo 20 Kms Almeirim está na 24ª posição por equipas e na Geral, os seus atletas classificaram: Leonardo Matos (46º); Leonardo Chícharo (104º); João Quintela (125º); Leonardo Carqueijeiro (129º); Rodrigo Alves (137º).

Na camisola Branca destaque para a 10ª posição de Leonardo Matos.