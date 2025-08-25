Anexo de habitação totalmente consumido pelas chamas em Fazendas de Almeirim (c/fotos)

Um anexo de uma habitação foi totalmente consumido pelas chamas na manhã desta segunda-feira, 25 de agosto, na rua António Agostinho, em Fazendas de Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, o incêndio destruiu por completo o edifício, incluindo o telhado, e deixou uma das paredes da estrutura em risco de queda devido aos danos provocados pelas chamas. Não resultaram feridos deste incêndio.

As causas do incêndio, cujo alerta foi dado às 11h45, não são ainda conhecidas e estão a ser investigadas pelas autoridades.

No local estiveram 16 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por seis viaturas, bem como a GNR. A GNR tomou conta da ocorrência.