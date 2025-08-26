Almoço solidário na Raposa vai apoiar os Bombeiros Voluntários de Almeirim

A Junta de Freguesia da Raposa vai promover, na sua Casa da Cultura, no próximo dia 14 de setembro de 2025, um almoço solidário de angariação de fundos, cuja receita reverte integralmente a favor dos Bombeiros Voluntários de Almeirim. O convívio tem início marcado para as 13h00 e o valor de participação é de 20 “capacetes”.

Os participantes podem saborear uma ementa composta por canja e uma deliciosa paella, confecionada por Pedro Corte Real, devendo apenas trazer a sua própria loiça e talheres, num gesto simples que contribui para o espírito comunitário do evento.

As inscrições podem ser feitas até ao dia 7 de setembro, na secretaria da Junta de Freguesia da Raposa ou através dos seguintes contactos: Cristina Casimiro – 925 490 260; António Dionísio – 969 188 671; António Flausino – 933 428 166.

Trata-se de uma iniciativa solidária que incentiva o convívio comunitário em torno de uma causa nobre, apoiando a corporação de bombeiros que diariamente assegura a proteção e segurança da população.