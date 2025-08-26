Região

Homem detido por violência doméstica contra companheira

26 de Agosto, 202526 de Agosto, 2025
Um homem de 51 anos foi detido em Abrantes, no dia 21 de agosto, pela Guarda Nacional Republicana (GNR), no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

De acordo com o Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), a investigação permitiu apurar que o suspeito exercia violência psicológica e social sobre a sua companheira, uma mulher de 57 anos.

Os militares verificaram que o detido utilizava meios digitais para perseguir e controlar a vítima, monitorizando a sua localização e condicionando a sua liberdade, ao mesmo tempo que lhe provocava sentimentos de medo e insegurança.

A operação culminou no cumprimento de um mandado de detenção. O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, que determinou como medida de coação a proibição de contacto com a vítima, por qualquer meio ou através de terceiros.