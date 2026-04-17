Alunos participam na ação de sensibilização rodoviária “Guarda por um Dia”

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Samora Correia vai receber, no próximo dia 20 de abril, pelas 09h00, uma ação de sensibilização rodoviária intitulada “Guarda por um Dia”, integrada na campanha Escola Segura. A iniciativa é promovida pelo Comando Territorial de Santarém, através do Destacamento Territorial de Coruche, em articulação com o Agrupamento de Escolas de Samora Correia e a respetiva Associação de Pais.

A atividade conta com a participação dos alunos da Escola Básica das Acácias, que terão a oportunidade de desempenhar, simbolicamente, funções associadas à fiscalização e regulação do trânsito. Esta experiência será sempre acompanhada e supervisionada por militares da GNR.

O programa terá início junto à Escola Básica e Secundária de Samora Correia, seguindo depois para a Estrada Nacional 118, ao quilómetro 34, onde continuará a componente prática da ação.

De acordo com a organização, em comunicado ao Jornal O Almeirinense, o principal objetivo da iniciativa é sensibilizar os condutores para a adoção de comportamentos mais seguros na estrada. Ao longo da ação serão partilhados conselhos de segurança rodoviária, tanto pelos militares da GNR como pelos próprios alunos envolvidos, de forma a promover uma abordagem pedagógica.

A iniciativa insere-se num conjunto de ações desenvolvidas no âmbito da educação para a segurança rodoviária e procura reforçar a prevenção e a responsabilidade na condução, através do envolvimento direto das camadas mais jovens da população.