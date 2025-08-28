Câmaras de Comércio internacionais presentes no Leiria Centro Exportador® 2025

O Leiria Centro Exportador® 2025 será o ponto de encontro de câmaras de comércio de quatro continentes, permitindo às empresas portuguesas o contato direto com representantes de mercados globais.



O evento decorre a 01 de Outubro, no Mercado de Sant’Ana, em Leiria. Já está confirmada a presença das seguintes Câmaras de Comércio : British Portuguese Chamber Of Commerce, Câmara de Comércio e Indústria Angra do Heroísmo, Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa, Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana, Câmara de Comércio e Indústria Suíça em Portugal, Câmara de Comércio Portugal – Moçambique, Câmara Luso – Sul Africana, Portugal – Hong Kong Chamber Of Commerce and Industry, Portugal Iran Business Council, Câmara de Comércio e Indústria Árabe Portuguesa, Casa da América Latina e Câmara de Comércio Chile-Portugal.



Esta diversidade permite às empresas presentes agendar reuniões estratégicas com as

câmaras de interesse, abrindo portas para parcerias e oportunidades internacionais.



Inscrição gratuita | Registo obrigatório.