O arroz serve-se à mesa de 5 a 7 de setembro em Ulme

Maninho, Romana e Bezourinhos são os cabeças de cartaz da quinta edição do festival “Já Te Dou o Arroz”, que regressa à vila de Ulme, no concelho da Chamusca, de 5 a 7 de setembro.

Organizado pela Câmara Municipal da Chamusca e pela Junta de Freguesia de Ulme, o evento dedica-se inteiramente à valorização do arroz, um dos maiores tesouros da freguesia, onde vastos arrozais marcam a paisagem da charneca ribatejana e garantem sustento a muitas famílias.

O festival tem também como objetivo dinamizar a economia local, promover o turismo e preservar a identidade cultural da freguesia e do concelho.

No espaço de degustação “Canteiros de Arroz”, os chefs residentes José Maria Lino e João Simões irão confecionar diariamente pratos exclusivos. Cada visitante pode saborear dois pratos diferentes por dia, através da aquisição de um kit de degustação (10€), que inclui talheres, mini frigideira, copo, garrafa de água (0,5L), embalagem de Arroz Caçarola, saco mochila e senhas para os pratos do dia.

Entre as especialidades gastronómicas destacam-se o Arroz Negro de Lulas e Camarão, a Cabidela de Codorniz Cremosa, o Arroz de Pato da Minha Avó, o Arroz Cremoso de Bacalhau, o Arroz Malandro do Mar e a Paella Original de Valência. Para adoçar a boca, não faltará o clássico arroz-doce.

O cartaz musical traz a palco Maninho (5 de setembro, 22h00), Romana (6 de setembro, 22h00) e os Bezourinhos (7 de setembro, 20h00). A animação noturna continua com os DJ David Gil e AfricanGroove, a partir da meia-noite, nos dias 6 e 7.