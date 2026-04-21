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Alpiarça

Associação empresarial quer trazer fórum sobre inovação e áreas industriais a Alpiarça

Por: Daniel Cepa 21 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara do Comércio e Indústria apresentou ao Município de Alpiarça a proposta de realização do Fórum “Tendências Emergentes nas Áreas Industriais”, numa reunião institucional entre o presidente da NERSANT, Rui Serrano, e a presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona.

O encontro teve como objetivo analisar iniciativas estratégicas para o desenvolvimento económico e empresarial do território, no âmbito de uma lógica de cooperação entre a associação empresarial e o município.

Segundo a NERSANT, o Fórum pretende promover a reflexão e o debate sobre a evolução das áreas industriais e empresariais, num contexto marcado por profundas transformações tecnológicas, ambientais e territoriais. A iniciativa está prevista para decorrer no Auditório do Município de Alpiarça e deverá reunir responsáveis institucionais, especialistas e representantes do tecido empresarial.

O programa proposto contempla vários painéis temáticos, centrados em áreas estratégicas do desenvolvimento industrial contemporâneo, como as novas tendências nas áreas industriais, a integração da agricultura como base estruturante do desenvolvimento territorial, a simbiose industrial e a economia circular, bem como os desafios associados à Indústria 4.0 e 5.0, incluindo automação, inteligência artificial, robótica e digitalização dos processos produtivos.

Para o presidente da NERSANT, Rui Serrano, “a transformação das áreas industriais exige hoje uma abordagem integrada que combine inovação tecnológica, sustentabilidade e valorização dos recursos territoriais”. O responsável sublinha ainda que, com este Fórum, a associação pretende “promover um espaço de reflexão estratégica e de partilha de conhecimento entre instituições, empresas e especialistas, contribuindo para o reforço da competitividade e da capacidade de adaptação do tecido empresarial da região”.

A reunião entre a NERSANT e o Município de Alpiarça enquadra‑se no compromisso de reforçar a cooperação entre entidades públicas e o tecido empresarial, promovendo iniciativas que contribuam para um desenvolvimento económico sustentável e para a valorização das áreas industriais da região.

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