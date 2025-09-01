ANEPC lança concurso de meio milhão para nova Base Logística em Almeirim

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) abriu concurso público para a construção da Base Logística do Grupo de Comando e Serviço da Força Especial de Proteção Civil (FEPC), em Almeirim. O anúncio foi publicado em Diário da República no dia 29 de agosto e define um preço base de 472.149,93 euros para a empreitada, financiada através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O terreno foi cedido pela Câmara Municipal, no âmbito da cooperação com a autoridade nacional.

Esta intervenção representa mais um passo na consolidação do Campus de Almeirim, um projeto iniciado em 2008 e que começou a ganhar forma em 2014, com a construção da primeira base da FEPC. Desde então, o espaço foi crescendo de forma faseada e acolhe já a Unidade de Reserva Logística, o Comando Sub-Regional e Regional de Lisboa e Vale do Tejo da ANEPC e ainda o Comando Nacional da Força Especial.

A nova base logística corresponde à quinta e última fase do projeto, que aproxima a estrutura da sua configuração definitiva e reforça a importância estratégica de Almeirim no dispositivo nacional de emergência e proteção civil. Segundo a ANEPC, o futuro edifício vai permitir melhorar as condições operacionais e de apoio logístico às equipas da Força Especial, o que contribui para uma resposta mais eficaz em situações de emergência em todo o território.

O concurso público lançado pela ANEPC decorre por via eletrónica e prevê a contratação de uma empreitada de obras públicas. Após a adjudicação, a construção vai ficar a cargo da empresa vencedora do procedimento.