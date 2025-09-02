Embaixadora de Malta visitou Força Especial de Proteção Civil em Almeirim

No passado sábado, dia 30 de agosto, a Embaixadora de Malta em Portugal, Rosette Spiteri Cachia, esteve em Almeirim para visitar o Comando Nacional da Força Especial de Proteção Civil (FEPC). A deslocação teve como objetivo apresentar cumprimentos aos elementos do módulo de combate a incêndios florestais de Malta, que integrou a FEPC entre os dias 15 e 31 de agosto, no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.

Durante a visita, a diplomata reuniu-se com o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, e com o Comandante da FEPC, José Realinho. Ambos destacaram o desempenho exemplar, a disciplina e o espírito de cooperação demonstrados pela equipa maltesa ao longo da sua integração em Portugal.

A presença do módulo de Malta insere-se na cooperação europeia em matéria de proteção civil e reforça a capacidade de resposta do país durante a fase mais crítica dos incêndios florestais.