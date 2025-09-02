Festival Celestino Graça regressa a Almeirim com celebração das artes e tradições populares

O 64.º Festival Celestino Graça – A Festa das Artes e das Tradições Populares do Mundo vai decorrer entre os dias 2 e 7 de setembro, com programação em Almeirim, Santarém e Abrantes.

Considerada uma das mais prestigiadas iniciativas dedicadas às artes populares, o festival reúne grupos nacionais e internacionais e promove o encontro de culturas através da música, da dança e da etnografia. Um dos espaços privilegiados é a Casa do Campino, em Santarém, onde se realizam as Galas Internacionais de Folclore, a Gala Solidária “Entre Idades | Abraçar Gerações”, a Gala do Fado, entre outros espetáculos.

Este ano, o programa apresenta novidades como o ciclo ao vivo “Ribatejo em Pessoa – Identidade e Memória” e uma Mostra de Petiscos Ribatejanos, que se junta à tradicional Mostra de Instrumentos Musicais “Sons Autóctones – Sons da Memória”.

Em Almeirim, o festival ganha especial relevo no IVV – Imóvel de Valências Variadas, que recebe, no dia 3 de setembro, pelas 21h30, um espetáculo de entrada gratuita, que conta com a participação de grupos nacionais e internacionais de folclore.

Entre os grupos internacionais convidados encontam-se representantes da Eslováquia, de Espanha, dos Estados Unidos da América, de Kosovo e do Quénia, que vão partilhar o palco com grupos folclóricos portugueses vindos do Baixo Minho, do Douro Litoral, da Beira Litoral, do Ribatejo e do Alentejo.

O festival é organizado pelo Grupo Académico de Danças Ribatejanas, que continua a afirmar-se como referência no panorama folclórico nacional.