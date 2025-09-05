“A Topé Baby Store” abre este sábado

A empresária Rita Raposo decidiu que “A Topé Baby Store” vai ganhar uma casa nova e inaugura, este sábado, a loja física em Almeirim. É na rua Dionísio Saraiva n.º 41, nas galerias ao lado do Grupo4 e a abertura está agendada para as 10h com animação infantil.

“A Topé” é especializada em calçado barefoot para bebés e crianças e também terá alguns complementos como meias, prende chuchas, dou dou , entre outros.



“A nossa missão passa por oferecer produtos de alta qualidade que promovam o desenvolvimento saudável e natural dos pés dos nossos pequeninos. O nosso calçado é projetado para dar a sensação de caminhar descalço, permitindo que os pequenos desenvolvam uma conexão forte com o solo e melhorem a sua coordenação motora. Além disso, os nosso produtos são feitos com materiais naturais e ecológicos, garantindo conforto e segurança para os pequenos”, explica Rita Raposo ao Jornal O ALMEIRINENSE.

O calçado barefoot imita a sensação de andar descalço. Permite que os pés se movimentem de forma natural, sem restrições, favorecendo o desenvolvimento saudável da musculatura, dos ossos e da postura. As principais características de um calçado barefoot são:

• Sola fina e flexível: permite sentir o solo e movimentar os pés com liberdade.

• Zero drop: não há diferença de altura entre calcanhar e ponta, mantendo a pisada natural.

• Formato anatómico: respeita a forma dos pés, especialmente dos dedos, sem apertar.

• Leveza: não sobrecarrega os pés e deixa os movimentos mais livres.

• Sem estruturas rígidas: não tem palmilhas arqueadas ou contrafortes duros, o que ajuda no fortalecimento natural.

É muito usado em crianças porque apoia o desenvolvimento natural dos pés, mas também existe para adultos que procuram os seus benefícios a nível de saúde.