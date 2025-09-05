João Anunciação conquista prémio e destaca-se na Volta a Portugal de Juniores

O jovem ciclista almeirinense João Anunciação destacou-se no mês de agosto com resultados relevantes nas competições nacionais, ao integrar a equipa Blackjack – Bairrada.

Um dos momentos mais importantes decorreu no dia 10 de agosto, com a conquista do 3.º Prémio João Almeida, uma prova de prestígio no calendário nacional. Nesse mesmo dia, o jovem de 17 anos subiu ao pódio acompanhado pelo colega de equipa André Jarmela, que ficou em 3.º lugar.

No dia 15 de agosto, João Anunciação participou no Circuito de Santa Marta de Portuzêlo, em Viana do Castelo e mostrou novamente consistência e um bom desempenho em prova.

No final do mês, participou na 19.ª Volta a Portugal de Juniores, que teve lugar entre os dias 28 e 31 de agosto, num percurso com cerca de 405 quilómetros, dividido em quatro etapas em linha e um contrarrelógio individual. Ao longo da prova, manteve-se sempre entre os melhores e terminou na 14.ª posição da classificação geral individual. Dessa forma, ajudou a equipa a alcançar o 3.º lugar coletivo.