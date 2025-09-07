Exposição de Luís Vaz de Almada patente no Posto de Turismo na Arena d’Almeirim

De 19 a 21 de setembro, o Posto de Turismo da Praça de Touros de Almeirim recebe a exposição de arte de Luís Vaz de Almada, uma iniciativa organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Almeirim.

A inauguração terá lugar no dia 19 de setembro, às 20h00, com um cocktail de abertura, seguindo-se a tradicional corrida de toiros das vindimas – Borrego Leonor e Irmão.

A Santa Casa da Misericórdia, que assume com a iniciativa o seu “compromisso de apoiar a cultura”, sublinha também a importância desta exposição enquanto espaço de valorização artística e de partilha com a população.

A mostra reúne várias obras de Luís Vaz de Almada e estará patente ao público durante três dias, sendo uma oportunidade para apreciar de perto o trabalho do artista.