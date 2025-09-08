Sociedade

Última hora: Constrangimentos no abastecimento de água

8 de Setembro, 20258 de Setembro, 2025
A empresa Águas do Ribatejo informa que devido a uma rotura junto ao reservatório elevado de Almeirim existirão constrangimentos ao abastecimento à cidade de Almeirim com potencial falta de pressão nos andares mais altos dos prédios.

A Águas do Ribatejo prevê a regularização da situação no decorrer desta tarde.