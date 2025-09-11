Estrada do Moinho de Vento condicionada ao trânsito devido a obras de requalificação

A Estrada do Moinho de Vento, que faz a ligação entre a cidade de Almeirim e a vila de Fazendas de Almeirim, encontra-se condicionada ao trânsito devido às obras de requalificação em curso.

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, que informou que, durante o período das intervenções, os automobilistas terão de recorrer a percursos alternativos.

Esta obra insere-se no plano de pavimentação lançado pela autarquia no final do ano passado. No dia 18 de dezembro de 2024, a Câmara Municipal abriu um concurso público para a requalificação de seis estradas e zonas do concelho, num investimento de 426.479,65 euros + IVA.

Para além da Estrada do Moinho de Vento vão ser ou já foram pavimentadas a estrada da Raposa até ao Vale dos Biscais, a Estrada do Campo entre a ponte de Benfica do Ribatejo e a ponte do Casal Branco, a estrada de Marianos até à ponte junto ao Gagos, bem como várias ruas da Urbanização S. Miguel e da Vila da Taipas.

Este conjunto de obras pretende melhorar as condições de circulação e aumentar a segurança rodoviária.