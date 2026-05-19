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Desporto

Associação reage à morte de adepta num jogo do distrital

Por: Redação 19 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Associação de Futebol de Santarém reagiu em comunicado à morte de uma adepta do Atalaiense durante um jogo e ao facto do árbitro não ter interrompido o jogo.

A associação “manifesta a sua profunda consternação e pesar pelo falecimento de uma adepta durante o encontro da II Divisão Distrital, endereçando à família enlutada, aos amigos e à União Desportiva Atalaiense as mais sentidas condolências neste momento de enorme dor e tristeza.”

Depois, a Associação faz um reparo à equipa de arbitragem: “Lamentamos que a equipa de arbitragem não tivesse interrompido o encontro, como se impunha, alertada pelos elementos de ambas as equipas para a dramática situação que se passava na bancada.”

Uma adepta da União Desportiva Atalaiense, de 88 anos, faleceu no dia 17 de maio, quando assistia ao jogo da sua equipa com o Estrela Futebol Clube Ouriquense. O árbitro não interrompeu a partida nem permitiu que as equipas médicas atravessassem o terreno de jogo.

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