Dez concelhos da Lezíria do Tejo em dez debates para o ajudar a decidir

Os Jornais O Almeirinense, Correio do Ribatejo e Rede Regional, e as rádios RCA Ribatejo e a Rádio Bonfim, vão organizar, de 12 de Setembro a 3 de Outubro, um ciclo de dez debates entre os candidatos às Eleições Autárquicas, de cada um dos dez concelhos da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo que fazem parte do distrito de Santarém.

Com realização conjunta e moderados por jornalistas dos quatro meios de comunicação, os debates terão a duração de 60 a 90 minutos, consoante o número de candidatos de cada concelho, e serão transmitidos em direto nas redes sociais do Jornais Correio do Ribatejo, O Almeirinense e Rede Regional, e via rádio, através da RCA Ribatejo e da Rádio Bonfim.

Os debates irão realizar-se no auditório do ISLA Santarém – Instituto Politécnico, em Santarém, sempre às 21h00, com as seguintes datas:

Em Setembro:

Dia 12 – Benavente

Dia 15 – Golegã

Dia 17 – Salvaterra de Magos

Dia 19 – Coruche

Dia 22 – Rio Maior

Dia 24 – Chamusca

Dia 26 – Cartaxo

Dia 29 – Alpiarça

Outubro:

Dia 1 – Almeirim

Dia 3 – Santarém

Debate Benavente: