Fazendense entra a perder no Distrital frente ao Mação

A Associação Desportiva Fazendense, única equipa do concelho de Almeirim a disputar a 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, não conseguiu arrancar da melhor forma a época 2025/2026. Na deslocação ao Campo Municipal Agostinho Pereira Carreira, em Mação, este domingo, 14 de setembro, a formação das Fazendas de Almeirim perdeu por 1-2, na primeira jornada da competição.

O conjunto almeirinense procurava começar o campeonato com um resultado positivo, mas acabou por sair derrotado perante uma equipa que se mostrou mais eficaz ao longo da partida.

A 1.ª jornada do Campeonato Distrital I Divisão / Andrade Corvo Saúde marcou o arranque oficial da temporada, contando nesta edição com 16 equipas, entre as quais a AREPA, o CA Riachense e o GD Pontével, que subiram de divisão.

Na 2.ª Divisão Distrital, o concelho de Almeirim estará representado pelo União de Almeirim e pelo Benfica do Ribatejo, competições que arrancam a 11 de outubro.

Já em 2026, a final da Taça do Ribatejo Seniores / Crédito Agrícola está marcada para o dia 30 de maio, enquanto a Supertaça Dr. Alves Vieira será disputada a 6 de junho.