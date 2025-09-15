Motorista tenta enganar GNR com cartão de tacógrafo de outra pessoa

O Destacamento de Trânsito da GNR de Santarém, deteve, no passado dia 11 de setembro, um homem de 39 anos pelo crime de falsificação de notação técnica, no concelho de Benavente.

Segundo o Comando Territorial da Santarém, a detenção ocorreu durante uma ação de fiscalização rodoviária, quando os militares da GNR abordaram o condutor de um veículo pesado de mercadorias e verificaram que este fazia uso de um cartão de tacógrafo pertencente a outra pessoa. Este expediente permitia-lhe exceder os tempos de condução legais e evitar o cumprimento dos períodos obrigatórios de repouso, colocando em risco a segurança rodoviária.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente.

O tacógrafo é um equipamento obrigatório em veículos pesados de mercadorias e passageiros, destinado a registar automaticamente dados sobre a condução, tempos de repouso e velocidade. A sua manipulação constitui não só uma infração criminal e contraordenacional, como também uma grave ameaça à segurança rodoviária, contrariando as regras europeias sobre limites de condução e períodos mínimos de descanso para condutores profissionais.