Almeirim recebe X Encontro do Futebol e Futsal Distrital

A Associação de Futebol de Santarém promove no dia 20 de setembro, no Pavilhão Multiusos de Almeirim, o X Encontro do Futebol/Futsal Distrital, uma iniciativa que reúne clubes, dirigentes e parceiros com o objetivo de refletir sobre o futuro da modalidade e distinguir as entidades certificadas na época 2024/2025.

O evento, que terá lugar no antigo edifício do IVV, arranca às 09h30 com a receção aos participantes e convidados.

A sessão de abertura começa às 10h00 com mensagens de boas-vindas do presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, e do presidente da Assembleia Geral da AF Santarém, Francisco Jerónimo.

Pelas 10h10, o presidente da Associação de Futebol de Santarém, Joaquim Martinho Dias, vai fazer o balanço da época 2024/2025 e apresentar oficialmente a nova temporada 2025/2026.

Às 10h40, o presidente do Conselho de Arbitragem da AF Santarém, Jorge Maia, vai abordar a preparação da próxima época, bem como outros assuntos de interesse para o setor.

O programa contempla ainda duas intervenções relevantes. Pelas 11h10, Rute Silva, da Federação Portuguesa de Futebol, vai apresentar o tema “Walking Football” e às 11h30, André Carvalho, do Plano Nacional para a Ética no Desporto (PNED), vai falar sobre o “Comportamento dos Pais e Dirigentes no Futebol de Formação”.

A cerimónia de entrega das placas de certificação às entidades reconhecidas na época 2024/2025 tem lugar às 12h00.

O encerramento do encontro está agendado para as 12h30, com a intervenção do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.