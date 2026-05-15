Câmara já identificou terreno para nova unidade hoteleira  

Imprimir

A Câmara Municipal de Almeirim voltou a destacar a necessidade de reforçar a capacidade hoteleira do concelho, face ao aumento da atividade turística, cultural, desportiva e empresarial, que começa a evidenciar limitações ao nível do alojamento disponível.

Durante uma intervenção recente, o presidente do Município, Joaquim Catalão, revelou que a autarquia já identificou um terreno para a eventual construção de uma nova unidade hoteleira. “A Câmara tem um terreno disponível, ideal para a construção de um hotel, junto à circular urbana, com bons acessos. Temos cerca de quatro hectares disponíveis”, afirmou.

A intenção de atrair investimento privado para este projeto já tinha sido assumida anteriormente pelo autarca, numa altura em que o concelho tem vindo a receber um número crescente de eventos, muitos deles de dimensão média e com participação internacional, sobretudo no Espaço Multiusos de Almeirim (IVV).

Atualmente, o concelho dispõe de cerca de uma centena de camas, distribuídas por um hotel e alguns alojamentos locais, o que tem levado visitantes a procurar alternativas em Santarém ou Lisboa.

De acordo com Joaquim Catalão, o reforço da oferta hoteleira insere‑se numa estratégia mais ampla de desenvolvimento turístico, com o objetivo de aumentar o tempo de permanência dos visitantes no concelho.

“Estamos a criar condições para que quem visita Almeirim possa ficar mais tempo no concelho. Temos agora este novo kartódromo, o IVV, e estão previstos o Museu Municipal e o Museu do Traje”, referiu.

Entre os projetos em carteira está a instalação de um Museu Interpretativo da História de Almeirim na antiga Igreja do Espírito Santo, conhecida como “Escolas Velhas”, bem como a criação de um Museu do Traje, ligado à identidade cultural e etnográfica do concelho.