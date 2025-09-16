Fazendense recebe Mirandela na 2.ª eliminatória da Taça de Portugal

A Associação Desportiva Fazendense vai estrear-se na edição 2025/26 da Taça de Portugal Generali Tranquilidade no próximo dia 21 de setembro, às 15h00, no Complexo Desportivo Prof. José Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim.

Depois de ter ficado isento na 1.ª eliminatória, o conjunto charneco recebe agora o Sport Clube de Mirandela, histórico do futebol transmontano, num jogo que promete fortes emoções.

A Taça de Portugal arrancou a 31 de agosto com 149 clubes inscritos, dos quais 116 disputaram a 1.ª ronda. Os clubes das ligas profissionais entram mais tarde, como é habitual: as equipas da Liga Portugal Meu Super só na 2.ª eliminatória e as da Liga Portugal Betclic na 3.ª. Recorde-se ainda que as equipas B não podem participar na competição.

Para o Fazendense, a receção ao Mirandela será um dos pontos altos da temporada, numa prova que continua a ser conhecida como a “Prova Rainha” do futebol português.