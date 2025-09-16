GNR lança operação “RoadPol – Safety Days” para combater condução agressiva

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realiza, entre os dias 16 e 22 de setembro, em todo o território nacional, a operação “RoadPol – Safety Days”, uma iniciativa de sensibilização e fiscalização rodoviária centrada na prevenção de comportamentos de risco, com especial foco nos utilizadores de veículos de duas rodas a motor.

O objetivo passa por promover hábitos de condução mais seguros e reduzir o número de acidentes relacionados com condução agressiva. Segundo a GNR, este tipo de comportamento, frequentemente associado ao excesso de velocidade, distrações e manobras perigosas, aumenta significativamente a probabilidade de sinistralidade rodoviária. Em média, cerca de 70 pessoas perdem a vida diariamente nas estradas europeias.

Entre 1 de janeiro e 31 de agosto de 2025, a GNR registou 1.899 contraordenações relacionadas com motociclos, 428 referentes à falta ou incorreta utilização do capacete de proteção. Estes números, segundo a força de segurança, refletem a importância da fiscalização e da implementação de medidas preventivas que reforcem a segurança nas estradas.

A operação insere-se no plano anual da Rede Europeia de Polícias de Trânsito – RoadPol, que definiu quatro áreas prioritárias de intervenção: estradas, veículos, utilizadores e velocidade.

A GNR aderiu formalmente à rede no final de 2021 e desde então passou a integrar as operações delineadas pela organização.