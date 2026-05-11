GNR deteta mais de 680 infrações com falhas na iluminação e sinalização entre as mais registadas

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As falhas na iluminação e sinalização dos veículos estiveram entre as infrações mais detetadas pela GNR no distrito de Santarém entre 4 e 10 de maio, período em que foram registadas mais de 680 infrações rodoviárias durante as operações de fiscalização realizadas nos vários concelhos do distrito.

No total, o Comando Territorial de Santarém da GNR detetou 687 infrações de trânsito ao longo da semana, destacando-se 101 por falta de inspeção periódica obrigatória, 41 relacionadas com tacógrafos, 40 por problemas de iluminação e sinalização, 27 por uso indevido do telemóvel durante a condução, 24 por falta de seguro de responsabilidade civil, 17 por condução sob o efeito do álcool e 14 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

As ações de fiscalização tiveram como objetivo reforçar a prevenção da criminalidade e da sinistralidade rodoviária, incidindo também sobre comportamentos de risco na condução. Entre as infrações registadas contam-se ainda 27 casos de uso indevido do telemóvel durante a condução, 24 por falta de seguro de responsabilidade civil e 17 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao limite legal.

Durante o mesmo período, a GNR registou 80 acidentes rodoviários no distrito de Santarém, dos quais resultaram um ferido grave e 15 feridos leves.

As operações levaram ainda à detenção de 51 pessoas, entre as quais 16 por condução sob o efeito do álcool, 14 por condução sem habilitação legal, sete por tráfico de estupefacientes, quatro por desobediência, dois por resistência e coação sobre funcionário, dois por violência doméstica contra cônjuge ou análogos, um por furto em edifício comercial e um por violação de imposições, proibições ou interdições.

Já no âmbito da fiscalização geral, foram levantados 112 autos de contraordenação, dos quais 92 relacionados com trânsito e segurança rodoviária.