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Sociedade

GNR recupera dezenas de bens e animais furtados no acampamento do chaparral em Almeirim

Por: Daniel Cepa 06 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Guarda Nacional Republicana realizou, no passado dia 4 de maio, uma operação de fiscalização direcionada para acampamentos ocasionais e para o bem‑estar animal, que resultou na recuperação de diversos bens furtados e de vários animais, no acampamento do chaparral, junto à Zona Industrial de Almeirim.

Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, no decorrer da ação, os militares da Guarda procederam à apreensão de diverso material, nomeadamente uma arma de pressão modificada e nove cartuchos de calibre 12, ambos em situação irregular.

A operação permitiu ainda a recuperação de uma quantidade significativa de bens, entre os quais cerca de 4.000 metros de cabo de cobre, 800 metros de tubo de rega, um motocultivador, uma moto‑roçadora, uma roçadora elétrica, uma tesoura de corte, uma motosserra e 60 carrinhos de compras pertencentes a um hipermercado.

No âmbito do bem‑estar animal, foram igualmente recuperados sete canídeos furtados e dois caprinos, que foram recolhidos pelo canil municipal de Almeirim, ficando salvaguardadas as suas condições de proteção e cuidado.

Durante a operação, a GNR procedeu ainda à demolição de três barracas ilegais, tendo sido igualmente detetadas ligações ilícitas à rede elétrica e à rede pública de abastecimento de água.

Os factos apurados no decorrer da ação foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.

A operação contou com o reforço do Posto Territorial de Alpiarça, do Destacamento de Intervenção de Santarém, do Núcleo de Apoio Técnico do Comando Territorial de Santarém, bem como com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim.

O ALMEIRINENSE já tinha avançado em primeira mão alguns dos números da operação da GNR:

Grande operação da GNR deteta ligações ilegais de luz e água. Até piscinas existem
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