Rotary Club de Almeirim promove debate sobre vacinação

O Rotary Club de Almeirim vai realizar, no próximo dia 30 de setembro, pelas 21h00, no Auditório da Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, mais uma sessão do ciclo “À Conversa com”, dedicada ao tema da vacinação e ao seu papel essencial na prevenção de doenças.

O encontro conta com a participação de um painel de especialistas de diferentes áreas da saúde, que vão partilhar conhecimentos e experiências sobre a importância das vacinas na proteção de pessoas e animais.

Entre os convidados estão a Dra. Marília Boavida, médica e coordenadora da UCSP Almeirim, a enfermeira Dulce Dias, responsável pela vacinação da ULS da Lezíria, e a Dra. Inês Pedroso Fortunato, médica veterinária na Clínica Veterinária Campos de Almeirim. A moderação fica a cargo da Dra. Helena Cláudio, farmacêutica e diretora da Farmácia Central, que assume também a presidência da Comissão de Saúde do Rotary Club de Almeirim.

Desde 1985, o Rotary tem estado na linha da frente no combate à poliomielite, mais conhecida por paralisia infantil. Esta sessão insere-se nesse compromisso e reforça a ideia de que a vacinação continua a ser uma ferramenta vital e eficaz contra doenças graves.

Além da vertente humana, o debate procura ainda sublinhar a importância da vacinação no setor veterinário e pretende mostrar o impacto positivo que as vacinas têm na saúde animal e, por consequência, na saúde pública.

O Rotary Club de Almeirim convida toda a comunidade a participar nesta sessão aberta, informativa e esclarecedora, que tem como objetivo aumentar a consciencialização sobre os benefícios da vacinação.