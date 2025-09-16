Teqball: Almeirim representado em provas internacionais em Lisboa

As atletas Leonor Pinho, dos “Caixeiros” de Santarém, e Marta Oliveira, do Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça, participaram no passado fim-de-semana em duas competições de Teqball realizadas em Lisboa.

Nos dias 12 e 13 de Setembro, Leonor Pinho competiu no Benfica Teqball Open, etapa do Circuito Mundial exclusivamente dedicada a atletas femininas, que reuniu jogadoras de nove países e várias atletas do Top 30 mundial. Jogou em Singles e em Doubles Femininos, ao lado da espanhola Tania Canal, realizando boas exibições, apesar de não ter ultrapassado a fase de grupos.

Já nos dias 13 e 14, no mesmo local, disputou a primeira etapa de apuramento para o Campeonato do Mundo 2025, onde alcançou um notável 3.º lugar em Singles, mantendo abertas as hipóteses de qualificação para a prova mundial.

A jovem Marta Oliveira, ainda em início de percurso competitivo, participou também em Singles Femininos, deixando boas indicações para o futuro apesar das derrotas.