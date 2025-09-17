PARA HOJE / 17.SET



É talvez a grande novidade, o grande segredo do cristianismo: são os humildes, os verdadeiros e os mansos que podem orientar e endireitar a história, não são os senhores da política e da guerra nem os que estão cheios de dinheiro, porque esses vivem para si próprios e são fracos, as suas supostas grandezas são de uma fraqueza terrível, gigantes com pés de barro, como vemos todos os dias.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt