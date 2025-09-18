Bebé nasce em ambulância dos Bombeiros Municipais de Alpiarça

Na noite de 17 de setembro, uma grávida foi transportada pelos Bombeiros Municipais de Alpiarça para o Hospital de Abrantes. Durante a viagem, entrou em trabalho de parto e acabou por dar à luz dentro da ambulância, com o apoio da equipa pré-hospitalar.

Verónica Pereira, de 43 anos e grávida pela quarta vez, entrou em trabalho de parto durante o transporte para o Hospital de Abrantes. A poucos quilómetros da Chamusca, na Estrada Nacional 118, o bebé Matias nasceu dentro da ambulância, pelas 22h30, com a assistência dos bombeiros Daniel Moreira, Bruno Silva e do segundo comandante Sérgio Paulino.

A equipa contou ainda com o apoio diferenciado da ambulância SIV de Torres Novas, que chegou instantes depois do parto para acompanhar mãe e filho até ao Hospital de Abrantes.

O parto ocorreu devido ao encerramento temporário da urgência obstétrica do Hospital Distrital de Santarém, o que obrigou a grávida a ser encaminhada para o Hospital de Abrantes, a cerca de 55 quilómetros de Alpiarça.

Matias nasceu saudável e tornou-se um dos vários bebés que, este ano, vieram ao mundo em ambulâncias.