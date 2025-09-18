Sociedade Ponto Verde apoia projeto para aumentar a reciclagem de embalagens de vidro

A Sociedade Ponto Verde (SPV) anunciou o apoio a 39 projetos em todo o país no âmbito do programa “Juntos a Reciclar ++”, iniciativa que visa promover a reciclagem de embalagens e a educação ambiental. Entre os projetos apoiados, destaca-se na região de Santarém a iniciativa “Vidrados em Desperdício Zero!”, promovida pela Ecolezíria.

O projeto tem como objetivo mobilizar o setor da hotelaria, restauração e cafetaria (HORECA) dos seis concelhos abrangidos pela Ecolezíria para a correta separação das embalagens de vidro. Para tal, vão ser instalados dez novos vidrões com sistema de elevação assistida e distribuídos 25 contentores de 120 litros, que facilitam a recolha seletiva e tornam o processo mais rápido e eficiente.

A iniciativa inclui ainda uma campanha de sensibilização dirigida a empresários, gerentes e funcionários, com materiais informativos e ações de comunicação específicas para o setor, de forma a reforçar o compromisso com a reciclagem e a valorização dos resíduos de vidro.

Nesta edição, o investimento total do programa atingiu 707.470 euros, um valor recorde face aos anos anteriores (600.000€ em 2025 contra 500.000€ em 2024). Este montante reflete o esforço da SPV para atingir as metas nacionais de reciclagem de embalagens de vidro, que são de 70% até 2025 e 75% até 2030.

Do total de candidaturas apoiadas, 16 são de câmaras municipais, 13 de Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU) e quatro de empresas municipais.

Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde, destaca que o investimento no “Juntos a Reciclar ++” reflete o compromisso da SPV com a mobilização de todos os agentes envolvidos na reciclagem de embalagens. “Em Santarém, como noutras regiões, os desafios locais exigem respostas colaborativas e próximas, com soluções eficazes adaptadas à realidade de cada comunidade”, refere em comunicado ao Jornal O Almeirinense.

O programa reforça a importância de uma comunicação integrada e consciente entre todos os agentes da cadeia de valor, com o objetivo de aumentar a participação da população na reciclagem de vidro, material que apresenta maiores desafios para atingir as metas nacionais.