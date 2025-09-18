Tomar recebe nova edição do “Tejo a Copo” em outubro

A cidade de Tomar volta a ser palco de uma das iniciativas mais marcantes de promoção dos Vinhos do Tejo. No próximo dia 11 de outubro, entre as 15h30 e as 20h30, o Hotel Vila Galé Collection Tomar acolhe mais uma edição do “Tejo a Copo”, evento organizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo), em parceria com a Câmara Municipal de Tomar e o grupo Vila Galé.

Depois de passar por Santarém e de já ter tido este ano uma edição na capital do gótico, o evento regressa a Tomar, onde em 2024 reuniu mais de 700 participantes. Para esta edição, o número de produtores presentes aumenta para 26 agentes económicos. Entre eles marcam presença vários produtores de Almeirim, como a Adega de Almeirim e a Quinta da Alorna, que se juntam a nomes de outros pontos da região.

O programa inclui duas provas comentadas de vinhos conduzidas pelo sommelier e embaixador dos Vinhos do Tejo, Rodolfo Tristão. A primeira, às 16h00, vai ser dedicada aos vinhos premiados no Concurso Vinhos do Tejo 2025.

Já a segunda, agendada para as 17h30, vai destacar os produtores do concelho de Tomar e servir de palco para o anúncio oficial da criação de uma nova sub-região vitivinícola do Tejo, a Serra, que se junta às já existentes Bairro, Campo e Charneca.

A entrada no “Tejo a Copo” é gratuita, mas para degustar os vinhos é preciso adquirir o copo oficial de provas, que tem o custo de 5 euros. As provas comentadas têm inscrição obrigatória, feita no próprio dia e por ordem de chegada. O restaurante do Vila Galé Collection Tomar vai ficar responsável pela componente gastronómica e a animação musical vai estar a cargo do DJ Fernandinho.

O evento conta ainda com uma loja de vinhos, assegurada pela Rota dos Vinhos do Tejo, que disponibiliza preços especiais e vantagens como a oferta de um saco reutilizável na compra de duas garrafas ou portes gratuitos para Portugal Continental em compras a partir de seis garrafas.