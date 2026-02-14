Quinta da Alorna celebra o World Drink Wine Day com edição exclusiva de 50 euros

Imprimir

Para assinalar o World Drink Wine Day, data que reúne o setor vitivinícola numa celebração global das tradições, do saber-fazer e da identidade de cada produtor, a Quinta da Alorna destaca o SOLERA, uma produção exclusiva integrada na linha Quinta da Alorna Creations.

Este vinho pretende evidenciar o potencial da casta Fernão Pires, uma das variedades brancas mais emblemáticas da região do Tejo. De cor amarelo-dourada brilhante, o SOLERA apresenta-se como uma interpretação da arte do tempo, combinando tradição e inovação.

O vinho resulta de uma seleção criteriosa de uvas Fernão Pires, seguida de estágio em barricas de carvalho francês e de um processo de maturação inspirado na técnica “solera”. Esta arquitetura de envelhecimento permite conjugar aromas maduros e oxidativos do vinho original com notas mais frescas e vibrantes de vinhos mais jovens, criando um perfil complexo e equilibrado.

Na prova, destacam-se as notas oxidativas e uma estrutura marcante em boca. De final longo e persistente, o SOLERA apresenta uma acidez precisa, que lhe confere frescura e potencial de longevidade.

Produzido em edição limitada, o SOLERA está disponível em garrafeiras premium e na loja online da Quinta da Alorna, com um preço de venda ao público de 50 euros.