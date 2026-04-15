“Tejo a Copo”: 9 de maio em Santarém

Imprimir

Habitualmente em março, o Tejo a Copo avança no calendário para o mês de maio, trazendo para a prova uma mostra mais expressiva de novas colheitas de brancos e rosés da colheita que lhe antecede, prontos a beber nos dias quentes de primavera e verão. Assim se espera que possa acontecer no sábado, dia 09, entre as 15h30 e as 20h30, no emblemático e carismático Convento de São Francisco, em Santarém. Entre as 14h00 e as 15h30 o Tejo a Copo abre portas, em exclusivo, para profissionais, promovendo um acompanhamento mais personalizado. A entrada é gratuita, mas quem quiser provar tem mesmo de adquirir o copo oficial do evento, por €10,00.

O Tejo a Copo 2026 vai contar com “casa cheia” no que toca a produtores em exposição, num total de 28 agentes económicos presentes: Adega de Almeirim, Adega do Cartaxo, Agro-Batoréu, Casa Cadaval, Casa Paciência, Casal da Coelheira, Casal do Conde, Condado Portucalense, Companhia das Lezírias, Enoport, Fiuza, Herdade dos Templários, Ode Winery, Quinta da Alorna, Quinta da Atela, Quinta da Badula, Quinta da Escusa, Quinta da Lagoalva, Quinta da Lapa, Quinta da Ribeirinha, Quinta do Casal Branco, Quinta do Casal Monteiro, Quinta dos Penegrais, Quinta Monteiro de Matos, Quinta Vale do Armo, Rui Reguinga, Santos & Seixo e SIVAC.

Para além da prova livre, feita em exclusivo com copo do evento, há conversas e provas comentadas pelo sommelier e embaixador dos Vinhos do Tejo Rodolfo Tristão. Na edição deste ano são quatro, com temas bastante distintos entre si: Tejo Heritage (15h30), enaltecendo vinhos que são já “referências” e cuja produção, muitas vezes limitada, mas de elevadíssima qualidade e identidade, tem lugar no tempo e na memória dos consumidores de Vinhos do Tejo, com destaque nas melhores prateleiras e muitas histórias e anos para contar; Terroirs (17h00), onde se vão provar vinhos com diferenciação dos quatro terroirs do Tejo, em mais um momento de apresentação e explicação do Serras, terroir oficialmente identificado no início deste ano; Out Of The Box (18h00), com vinhos literalmente “fora-da-caixa” e que acompanham tendências para chegar a novos consumidores; e Tejo Wine Route 118 (19h00), onde a viagem pela estrada vínica do Tejo vai ser feita de copo na mão e sabores na boca. Em todas as provas o foco e o destaque é dado apenas e só a vinhos com certificação DOC doTejo e IG Tejo.

Num total de 56 vinhos, vai haver uma seleção de dois vinhos por cada produtor à venda na loja de vinhos do Tejo a Copo 2026, assegurada pela Rota dos Vinhos do Tejo. A preços honestos, a compra é feita no local e os vinhos chegam depois a casa, de forma cómoda com portes de envio gratuitos, quando para Portugal Continental e na compra de seis ou mais garrafas. No recinto do Tejo a Copo, os petiscos vão estar a cargo da Casa dos Torricados. A animação musical também está garantida, com a atuação da banda The Singles e o DJ Fernandinho, ao vivo.

O Tejo a Copo é um evento promovido pela Comissão Vitivinícola Regional dos Vinhos do Tejo (CVR Tejo). Na sua oitava edição, em Santarém, conta com o apoio do Município de Santarém, da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, da CA Seguros, da Zwiesel Glas e da Schmidt Stosberg. No mês de outubro, será a vez da cidade templária receber o Tomar um Tejo a Copo. Em jeito de spin-off do Tejo a Copo, a CVR Tejo estreou, em 2025, um evento a solo na capital, tendo já data para este ano: o Tejo na Praça vai realizar-se a 20 de junho (Dia da Fernão Pires), na Praça Beato.

Entre Caves & Vinhos, manhã na Quinta da Ribeirinha

Numa iniciativa em estreia este ano e a fim de promover o enoturismo e a valorização dos produtos da região e do seu território, o cinquentenário produtor de vinhos Quinta da Ribeirinha, situado na Póvoa de Santarém, abre as suas portas na manhã do Tejo a Copo, dando a provar uma seleção criteriosa dos seus melhores vinhos. Convida ainda para uma experiência mais exclusiva, num ambiente tranquilo e intimista, propondo uma visita privada, seguida de uma prova comentada: percurso pelas caves de barricas e garrafeira; interpretação do estágio dos vinhos e espumantes; e prova orientada no antigo lagar de azeite, hoje transformado em sala de provas. Este momento tem um valor de €18,00 por pessoa, que pode ser complementado com uma “tábua Ribeirinha”, composta por produtos regionais, com destaque para o azeite e doces da Quinta, queijos e enchidos de produtores locais (acresce um valor de €17,00 por pessoa).