Ana Lopes (PS): “Quero trazer novas ideias”

Ana Saldanha Lopes foi a escolha do PS para tentar dar continuidade ao projeto socialista. Elogia o trabalho de Cândida Lopes, mas assume que quer trazer mais dinamismo à freguesia.

Como surgiu o convite para liderar de novo a lista à freguesia de Benfica Ribatejo?

O convite surgiu por parte do Joaquim Catalão, Ana Casebre e da Cândida Lopes. Foi uma grande surpresa que me fez refletir muito. Demorei a aceitar porque quis a aprovação da minha família, dada a responsabilidade, e aceitei porque acredito que posso contribuir para um futuro melhor e mais justo para Benfica do Ribatejo, valorizando a participação de todos.

O que acha que pode trazer de bom à freguesia?

Quero trazer novas ideias, tornando Benfica do Ribatejo mais jovem, dinâmica e com oportunidades para todos. Pretendo estar próxima das pessoas, ouvir, dar voz às suas necessidades e trabalhar sempre em conjunto. A Junta deve ser a casa de todos, disponível para apoiar, representar e defender a freguesia.

Como analisa o trabalho de Cândida Lopes nestes últimos quatro anos? E nos 12 mandatos?

Reconheço o empenho e dedicação da Cândida Lopes, durante os três mandatos. Algumas coisas correram bem, outras nem tanto, mas todos erramos, é humano. Chegou o momento de renovar, trazendo novas ideias, outro ritmo e mais proximidade com as pessoas. O que foi feito merece respeito, mas acredito que podemos ir mais longe e fazer diferente.

Se ganhar a Junta, quais os grandes desafios?

Aproximar a Junta das pessoas, valorizar espaços públicos, apoiar comércio e associações, criar oportunidades para os jovens e concretizar as propostas da candidatura. Quero que as famílias sintam orgulho em viver na Freguesia, fortalecendo a ligação à terra e à comunidade.

Como principais projetos para a freguesia queremos avançar com o Parque Urbano, criar um Parque para as Festas e requalificação do ringue junto à igreja dos Foros de Benfica, construir o Parque Infantil e de Petanca na Azeitada e finalizar o projeto da rotunda do Depósito da Água. Estes projetos visam melhorar a qualidade de vida, valorizar os espaços públicos e promover o convívio social.

Porque devem votar em si?

Porque nasci, cresci e sempre vivi aqui. As minhas raízes estão aqui e é aqui que quero que continuem a crescer com qualidade. Já contribuía para a comunidade mesmo sem me candidatar; se vencer, fá-lo-ei com ainda mais dedicação e gosto. A minha equipa é ligada à terra, competente, motivada e acredito que podemos dar nova energia e construir um futuro melhor, mais justo e participativo.

O Largo do Dr. Moita merecia a requalificação?

Sim, sem dúvida. O Largo Dr. Moita é um espaço central e simbólico da nossa Freguesia, que há muito merecia esta requalificação. É um espaço importante de convívio da população e frequentado, desde sempre, por todas as gerações.

Há um projeto maior para os terrenos em frente à junta. Que deve ter este espaço?

Este espaço é pensado para servir toda a comunidade, com o Parque Urbano e um novo campo de futebol. Tal como o atual presidente da Câmara Municipal já referiu, “é um investimento importante, mas caro. Por isso, terá de ser feito aos poucos”. O Parque Urbano terá zonas verdes, desportivas e de lazer e é visto pela população como um projeto fundamental para melhorar a qualidade de vida de todos e valorizar a freguesia. Até porque o Clube de Futebol da Freguesia, já merece um campo para jogar. Este espaço será um local de convívio, útil para eventos e atividades da comunidade, sempre construído com a participação das pessoas ao ouvir as suas ideias.

Como potenciar a freguesia no setor económico?

Apostando no comércio local, produtores e atraindo investimento. Benfica tem grande potencial agrícola, mas também pode desenvolver pequenas empresas e serviços que gerem emprego e fixem pessoas. Uma prioridade é criar a Zona Industrial do Pinhal do Bacalhau, melhorar acessos e tornar a freguesia mais atrativa.

Como potenciar a proximidade com o Tejo?

O Tejo faz parte da nossa história e identidade. Queremos recuperar a ligação através de eventos culturais, desportivos e turísticos, facilitando o acesso da população ao rio e tornando-o motivo de lazer, orgulho e desenvolvimento económico para todos.

Data de nascimento: 14 de dezembro de 1979

Profissão: Field Officer

Passatempos: Acompanhar o meu filho e marido no seu desporto de eleição, Karate

Último livro: Rabiscos Meus II, Dora Ferreira

Música: Todo o tipo de musica, mas tenho algumas preferências, tais como Queen, Imagine Dragons, Linkin Park, Sia, etc…