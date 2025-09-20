Arménio Branco (CHEGA): “Falta é sermos bem representados e bem servidos”  

Arménio Branco foi convidado por Catarina Salgueiro para ser o candidato pelo Chega à freguesia de Benfica do Ribatejo. Ao Jornal O ALMEIRINENSE aponta o dedo ao que foi feito nos últimos anos e deixa algumas ideias para o caso de ser eleito.

Como surgiu o convite para liderar de novo a lista à freguesia de Benfica Ribatejo?

O convite surgiu de forma inesperada, foi a excelentíssima deputada Catarina Salgueiro que me ligou. Conhece o meu trabalho na freguesia, sabe que sou uma pessoa de ação, próxima das pessoas e que não vira a cara às dificuldades. Aceitei o desafio com responsabilidade e vontade de fazer a diferença.

O que acha que pode trazer de bom à freguesia?

Acima de tudo, quero trazer mais atenção e cuidado à nossa freguesia. Acredito que posso ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, começando pelas pequenas coisas: ruas limpas, espaços públicos arranjados, apoio aos mais idosos, atividades para os jovens e mais comunicação com todos os fregueses.

Como analisa o trabalho de Cândida Lopes nestes últimos quatro anos? E nos 12 mandatos?

O mandato da Presidente Cândida Lopes, ao longo destes quatro anos, ficou marcado pela ausência de políticas verdadeiramente inovadoras para a freguesia. Faltaram projetos que colocassem Benfica do Ribatejo a avançar com dinamismo e com foco nas reais necessidades da população.

Nos últimos 12 meses, essa falta de visão foi agravada por uma notória falha na limpeza e manutenção dos espaços públicos. A freguesia ficou ainda mais descuidada — com ruas, valas e zonas comuns em visível estado de abandono.

Respeitamos o trabalho feito, mas está claro que Benfica do Ribatejo precisa de uma mudança séria.

Se ganhar a Junta, quais os grandes desafios?

Se tiver a confiança dos fregueses e ganhar a Junta, os meus grandes objetivos passam por dois pontos principais:

1º. Cuidar melhor da freguesia – Arranjar ruas e passeios, melhorar a limpeza e manter jardins e espaços públicos em bom estado.

2º. Apoiar as pessoas – Criar programas de apoio para os idosos, ajudar as famílias que mais precisam, dar mais atenção às crianças e jovens com atividades culturais, desportivas e educativas.

No fundo, o meu grande objetivo é fazer com que todos sintam orgulho em viver aqui. Benfica do Ribatejo tem muito valor – falta é sermos bem representados e bem servidos. É isso que quero mudar.

Quais os principais projetos da sua candidatura para a freguesia?

A nossa candidatura apresenta um conjunto de propostas realistas, focadas nas necessidades concretas da freguesia, com especial atenção à qualidade de vida, limpeza, infraestruturas básicas e apoio social. • Criação de um apoio social para reformados e pessoas com dificuldades económicas, permitindo que, a baixo custo, a Junta assegure a limpeza de terrenos particulares, promovendo segurança e higiene. • Aquisição de um braço hidráulico limpa bermas, essencial para manter bermas e valinhas limpas em toda a freguesia, de forma autónoma e regular. • Construção de rede de esgotos e passeios na Azeitada, respondendo a uma carência estrutural grave que afeta diretamente os moradores. • Conclusão dos esgotos, alcatroamento e construção de passeios na Rua do Moinho, nos Foros de Benfica. • Foco constante na limpeza e manutenção de jardins, passeios e valinhas em toda a freguesia.

Porque devem votar em si os fregueses de Benfica?

Devem votar em mim porque sou uma pessoa da terra, que conhece bem os problemas da freguesia e que está verdadeiramente empenhada em melhorar a vida de todos. Não venho com promessas vazias — venho com vontade de trabalhar, de ouvir e de estar presente.

O largo do Dr. Moita foi inaugurado em maio de 2024. Era um espaço que já merecia esta requalificação?

Sim, era uma requalificação necessária, apesar da reinauguração em 2024, o espaço voltou a degradar-se rapidamente, o que mostra que não basta fazer obras — é preciso cuidar e manter.

Há um projeto maior para os terrenos em frente à junta. Que deve ter este espaço?

Este espaço deve acolher o Complexo Desportivo de Benfica do Ribatejo, uma obra essencial e há muito aguardada. Propomos que inclua infraestruturas para várias modalidades desportivas, um campo de futebol próprio, para recuperar a ligação da freguesia ao desporto, e também uma zona de lazer com parque de merendas e espaço para eventos e festas da freguesia. Queremos um complexo que seja um verdadeiro ponto de encontro da comunidade.

Como se pode potenciar a freguesia no setor economico?

A freguesia pode e deve criar condições para revitalizar a economia local, com a reabertura da Praça do Comércio, para que os agricultores vendam diretamente à população e se dinamize o comércio local. Alargamento do PDM, permitindo a vinda de novas famílias, mais construção e mais investimento na freguesia.

E como se pode potencia-la proximidade com o Rio Tejo e as raizes que ja existiram com o Rio?

Através da requalificação das casas dos avieiros, preservando a memória e identidade local, ao mesmo tempo que se cria um ponto de interesse turístico. Esta ligação ao Tejo faz parte da nossa história e deve ser valorizada.

Data de nascimento: 15 de fevereiro de 1975

Profissão: Reformado

Passatempos: Convívios entre família e amigos

Último livro: Dan Brown

Música: Música anos 80/90