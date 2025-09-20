CADCA Team Flávio Santos ganha rodagem

A CADCA Team Flávio Santos marcou presença em grande destaque no torneio realizado em Lisboa, apresentando-se com uma comitiva de 10 atletas, que ao longo do dia disputaram um total de 21 combates.

Foi um momento de enorme valor competitivo e formativo, onde os atletas da equipa demonstraram não só técnica e preparação, mas também garra, espírito de sacrifício e respeito pelos valores do desporto. “Independentemente dos resultados alcançados em cada combate, o balanço final é extremamente positivo, pois ficou evidente o crescimento individual e coletivo dos atletas”, explica o clube.

Para o treinador José Ferreira e Flávio Santos, este torneio foi mais uma etapa importante no percurso da equipa, que continua a afirmar-se no panorama da modalidade. O empenho dos atletas, aliado ao espírito de união e disciplina, reflete o trabalho diário que vem sendo desenvolvido com seriedade e paixão.

Mais do que conquistas imediatas, este torneio em Lisboa representou um dia de aprendizagem, de superação e de fortalecimento.