Carlos Arreigota (CDU): “Acredito que tenho condições para lutar pelas nossas populações”

Carlos Arreigota é o único repetente na corrida à junta de freguesia de Benfica do Ribatejo. O trabalhador agrícola aponta o que gostava de ver feito em benefício dos habitantes da freguesia.

Como surgiu o convite para liderar de novo a lista à freguesia de Benfica Ribatejo?

O convite para liderar a lista da CDU à freguesia de Benfica do Ribatejo surgiu no seguimento de quatro anos de trabalho enquanto eleito na Assembleia de Freguesia, por considerar que houve sempre uma postura construtiva ao longo deste mandato.

O que acha que pode trazer de bom à freguesia?

Espero poder trazer um maior envolvimento dos cidadãos no processo de decisão, assim como criar um espírito de comunidade entre os locais e os que escolheram Benfica do Ribatejo para viver de modo a que, em conjunto, possamos encontrar formas de resolver os problemas que afetam a nossa freguesia. Além disso, pretendo ter uma posição firme junto da Câmara Municipal para podermos avançar com várias intervenções necessárias. Como diz o lema da CDU para o concelho de Almeirim, quero ter o futuro sempre presente!

Como analisa o trabalho de Cândida Lopes nestes últimos quatro anos? E nos 12 em que esteve à frente da junta?

O trabalho da Cândida, e dos executivos que a acompanharam, apesar da sua boa vontade, deixa-me a ideia que foi sempre condicionado pelas suas funções na autarquia. Não quero desvalorizar o que de positivo foi feito ao longo dos anos, mas fico com a ideia que andámos sempre a viver de migalhas, ou então, da resolução de questões absolutamente inadiáveis.

Se ganhar a Junta, quais os grandes desafios?

Julgo que os maiores desafios se prendem com a necessidade de conciliar esforços entre as diferentes forças políticas, para que possam avançar os projetos que beneficiem a nossa freguesia o mais rapidamente possível. Além disso, penso que temos que começar a recuperar tempo perdido com promessas que foram sendo feitas ao longo de vários anos e ainda não se materializaram.

Quais os principais projetos da sua candidatura para a freguesia?

Os principais projetos da nossa candidatura vão no sentido de construir o Parque Urbano em Benfica, valorizar os caminhos rurais, alcatroar e construir escoamento em ruas que têm habitações, nomeadamente nos Foros de Benfica, construir zonas de lazer nos Foros de Benfica e na Azeitada, lutar pela colocação de um sistema de saneamento básico na Azeitada, proceder à construção da rotunda nos Cortiçóis e arranjo da estrada que a liga até à povoação, proceder ao arranjo urbanístico da rua Capitão Henrique Galvão, criar uma Zona de Atividades Económicas no Pinhal do Bacalhau, realizar uma intervenção junto ao pavilhão desportivo, eliminar barreiras visuais ao trânsito, nomeadamente junto à EN118 e devolver o Rio Tejo à nossa terra. A limpeza, iluminação, transportes públicos e segurança da nossa freguesia, o cuidado com os nossos cemitérios e a necessidade de garantir creche para todas as crianças serão sempre uma prioridade!

Porque devem votar em si os fregueses de Benfica?

Acredito que tenho condições para lutar pelas nossas populações e pela execução das intervenções que elas anseiam! Acredito que a juventude, conjugada com a experiência das pessoas que me acompanham permite uma grande flexibilidade e uma capacidade para dialogar, decidir e reinventar aquilo que anteriormente foi planeado.

O largo do Dr. Moita foi inaugurado em maio de 2024. Era um espaço que já merecia esta requalificação?

O Largo Dr. Moita, onde vivo, mereceu esta intervenção por força do desleixo e falta de manutenção que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia foram perpetuando no tempo.

Há um projeto maior para os terrenos em frente à junta. Que deve ter este espaço?

Ao projeto já conhecido, devemos acrescentar o recinto de festas da freguesia, de modo a que este saia do terreno junto ao lar de idosos. É uma decisão que me parece lógica e ,face à morfologia e localização do terreno, me parece facilmente executável e com benefícios para a população da freguesia.

Como se pode potenciar a freguesia no setor económico?

O setor económico da nossa freguesia pode ser potenciado de várias formas, desde a valorização dos caminhos rurais, para facilitar os acessos às propriedades e o escoamento dos produtos que aí tem origem, assim como apostar na promoção destes. Contamos também utilizar o Pinhal do Bacalhau para captar investimento que crie emprego e valor para a nossa freguesia.

E como se pode potenciar a proximidade com o Rio Tejo e as raízes que já existiram com o Rio?

Em primeiro lugar, temos que dialogar com os proprietários dos terrenos que utilizam o caminho que nos leva aos Cucos. Depois, precisamos de criar algumas estruturas de apoio nessa zona. Precisamos também de encontrar outros pontos de acesso ao rio e garantir acessos e condições de segurança para que estes possam ser frequentados, sempre na condição de não prejudicar quem trabalha as terras junto à margem do rio.

Data de nascimento: 26 de fevereiro de 1992

Profissão: Trabalhador Agrícola

Passatempos: Percorrer os nossos campos e acompanhar o Benfica

Último livro: Confesso que foi a minha dissertação de mestrado

Música: A que passar na rádio