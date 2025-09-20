Cândida Lopes termina o terceiro mandato com a consciência tranquila do trabalho feito em prol da freguesia e diz que, no dia a seguir às eleições, “volta à vida normal” de funcionária da autarquia.

”Nestes 12 anos de mandato, procurei servir com dedicação e responsabilidade. Foi um período marcado por conquistas importantes e também por desafios que exigiram firmeza e resiliência. Trabalhámos muito, houve momentos difíceis, mas conseguimos superá-los. Não foi um caminho isento de críticas, mas sempre encarei cada crítica como oportunidade de melhorar. Levo comigo o orgulho de ter deixado uma base sólida para que o trabalho continue, e a convicção de que servi com lealdade, transparência e visão de futuro. O balanço destes 12 anos é, portanto, de dever cumprido”. É desta forma assertiva que começa a conversa com o Jornal O ALMEIRINENSE a propósito do balanço destes três mandatos.

E continua Cândida Lopes, “o que mais gostei nestes 12 anos foi a proximidade com as pessoas. Nada me marcou tanto como ouvir diretamente os cidadãos. Foram esses encontros que me deram energia para seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis.”

A autarca puxa dos galões e elenca o trabalho feito. “Gostei também de ver projetos a saírem do papel e a transformarem a vida de muita gente, nomeadamente, a requalificação das Escolas de Benfica do Ribatejo e Cortiçois, a construção da ponte sobre a vala e a requalificação da ponte antiga, a construção das Casas Mortuárias de Benfica do Ribatejo e Foros de Benfica, a requalificação do espaço das Festas anuais, o espaço desportivo junto ao Pavilhão Gimnodesportivo, a requalificação do Jardim do Largo Dr. Moita em Cortiçois, a requalificação do Centro de Saúde e a construção dos vários passeios pedestres. Cada conquista, por menor que fosse, tinha para mim o valor de uma grande vitória.”

À secretaria da junta de Benfica, Cândida Lopes interrompe a próxima pergunta na conversa que já vai longa e expõe: “Acima de tudo, o que mais me orgulha é sentir que, sendo a primeira mulher Presidente da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo, deixei a Freguesia com as infraestruturas que mais são necessárias ao bem-estar da população, requalificadas.”

No meio do que considera ser muita coisa que foi feita, há claro, algumas que ficaram por fazer e aí a presidente sublinha “a requalificação do Parque Urbano em frente à Junta de Freguesia, e a rotunda junto ao depósito da água em Cortiçois, mas tendo em conta o investimento que foi investido para a nossa Freguesia nas obras que referenciei anteriormente, é de calcular que não se pode fazer tudo de uma vez.”

Já sobre o futuro (muito) próximo, a autarca considera que o próximo presidente da junta vai precisar, antes de mais, “de ter espírito de serviço público. Este cargo exige proximidade, humildade e capacidade de escutar. Quem está à frente da junta tem de estar sempre disponível para as pessoas, porque é a elas que servimos. Será também fundamental ter visão e coragem. Outro ponto essencial é a capacidade de diálogo. Trabalhar em conjunto com associações, instituições, coletividades e, sobretudo, com a população.”

E estando nós numa altura de colheita de tomate e vindimas, a conversa em torno da agricultura claro que não podia faltar. “A economia local depende muito da agricultura. É ela que garante emprego, que mantém as famílias com rendimento e que sustenta boa parte do comércio da freguesia. Sem o campo e sem os agricultores, a nossa terra não teria o mesmo dinamismo nem a mesma identidade. Por isso, quem lidera tem de apoiar este setor, valorizando os produtores, criando condições para escoamento dos produtos e incentivando os mais jovens a dar continuidade a esta atividade”, assume.

Mas numa freguesia pequena, a segunda mais pequena do concelho, há a necessidade de ter uma rede de transportes a funcionar, principalmente para jovens e também para os idosos. Neste capítulo, “nos transportes e educação, introduzimos o Transporte Flexível de Proximidade, o que permite à população deslocar-se de forma gratuita aos diversos serviços da nossa freguesia. Quanto à educação, no que compete à Junta de Freguesia, fazemos os transportes das crianças para as respetivas escolas. Numa freguesia como a nossa, relativamente extensa, com quatro localidades para manter, nomeadamente, Benfica do Ribatejo, Cortiçois, Foros de Benfica e Azeitada, não é fácil, atendendo que o pessoal é pouco para tanto trabalho, no entanto tentamos chegar ao que nos é possível, pois não é fácil conseguir pessoal qualificado para este tipo de trabalho.”

Pouco falado nos últimos tempos, mas um dos mais sérios problemas dos últimos tempos prende-se com a situação das inúmeras casas ilegais que há na freguesia. “O problema das casas ilegais é um problema que me preocupa muito, não só porque as pessoas investiram na compra dos terrenos, uns por desconhecimento, outros conscientes do que estavam a fazer, agora temos que trabalhar em conjunto para resolver a situação.”

Também uma pedra no sapato, foi o cancelamento do festival da enguia e há uma explicação: “Claro que o Festival da Enguia foi algo que gostei de implementar, mas lamentavelmente, não temos restaurantes suficientes e com capacidade para continuar a desenvolver este evento.”

Com os candidatos já apresentados e com a Ana Lopes como candidata pelo PS, o apoio de quem está a terminar o mandato é total. “Penso que a pessoa com o perfil indicado para ser a próxima Presidente de Junta de Freguesia será a Ana Teresa Saldanha Lopes, pois tem com ela um conjunto de pessoas que conhecem bem o trabalho desenvolvido até agora e que são capazes de continuar a fazer o melhor pela Freguesia.”

Numa freguesia que já foi liderada pela CDU e que tem o Chega a ganhar força ou o PSD com um nome potencialmente forte, Cândida Lopes considera que “as eleições autárquicas são muito diferentes das outras, neste caso as pessoas irão votar claramente nas pessoas e não propriamente nos partidos, por isso, acho que não temos nada a temer. No dia 13 de outubro irei fazer o que sempre fiz, continuar a trabalhar na Câmara Municipal de Almeirim, com o mesmo empenho e profissionalismo que sempre me caracterizaram.”

Já no final da conversa pede para deixar um sublinhado e mensagem aos fregueses para quem trabalhou nos últimos 12 anos: “Aos eleitores de Benfica do Ribatejo peço que votem em consciência e escolham a pessoa que melhor poderá representar os interesses da Freguesia, mas principalmente da população.”