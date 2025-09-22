Operações da GNR no distrito de Santarém resultam em 23 detenções e 500 infrações

O Comando Territorial de Santarém da GNR desenvolveu, entre os dias 15 e 21 de setembro, um conjunto de operações no distrito com o objetivo de prevenir e combater a criminalidade e reforçar a segurança rodoviária.

No balanço semanal, a GNR registou 23 detenções. Entre estas, destacam-se 13 por condução sob o efeito do álcool, quatro por condução sem habilitação legal, duas por desobediência, uma por maus-tratos a animal de companhia, uma por violência doméstica, uma por falsificação de documentos e uma por ofensa à integridade física.

No que diz respeito ao trânsito, foram fiscalizadas 500 infrações, das quais 80 por falta de inspeção periódica obrigatória, 36 por deficiências de iluminação e sinalização, 25 por incumprimento do uso do cinto de segurança ou sistemas de retenção para crianças, 21 por falta de seguro de responsabilidade civil, 21 por utilização indevida do telemóvel durante a condução, 17 por condução com taxa de álcool superior ao permitido por lei, 17 relacionadas com tacógrafos e 10 por estacionamento indevido.

Quanto à sinistralidade rodoviária, a GNR registou 113 acidentes no distrito, que resultaram em seis feridos graves e 34 feridos ligeiros.

A Guarda Nacional Republicana reforça que vai continuar a desenvolver ações de fiscalização e prevenção com vista à redução da sinistralidade e ao combate à criminalidade, de forma a contribuir para a segurança dos cidadãos no distrito de Santarém.